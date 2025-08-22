Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 00:20h.

El actor ha sido el primer eliminado de 'El rival más débil' y ha recibido un voto de la actriz de 'La que se avecina'

Luján Argüelles ha recibido en el plató de 'El rival más débil' a ocho actores dispuestos a darlo todo para conseguir el premio final. La presentadora ha comenzado el juego y en la primera ronda ha caído Alejandro Albarracín después de que muchos de sus compañeros le votasen para ser expulsado.

Durante la ronda, Alejandro no ha conseguido acertar dos preguntas que le ha hecho Luján Argüelles y eso le ha llevado a ser el rival más débil. Una de las que ha votado en su contra ha sido su amiga y compañera de profesión María Adánez.

La actriz de series como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva' se ha unido a los demás para echarle del programa a la primera. Esto no le ha sentado nada bien a Alejandro: "Me ha dolido sobre todo que me votara María porque yo no la he votado porque es mi amiga".

El actor ha comentado que estaba disgustado: "Estoy fatal, estoy muy triste. Estoy contento porque no me han votado todos, solo tres. Cuando puedo tener mala suerte, la tengo". Tras esto, Alejandro se ha vengado entre risas de María diciendo que iba a ser la próxima eliminada: "Se va a ir".