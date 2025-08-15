La respuesta de Nacho Medina sorprende a la presentadora, mientras que el concursante confiesa que pasará a ser un "meme para siempre"

El voto de César Muñoz en 'El rival más débil' que traicionó a su maestro en la televisión: "Me duele porque fue mi jefe"

Compartir







Tras batirse en duelo ocho humoristas en el programa, 'El rival más débil' vuelve a Telecinco y recibe a ocho periodistas dispuestos a responder a las preguntas que les plantee Luján Argüelles.

La presión que recae sobre los hombros de los participantes es importante pues, como es sabido, estos profesionales deben contar con una amplia cultura general. Razón por la que la presentadora no ha podido ocultar la sorpresa en sus ojos cuando en las primera ronda Nacho Medina le ha dado una respuesta incorrecta. ¿Quieres saber de cuál estamos hablando? Aquí te lo contamos.

Historia del Arte, el punto flaco de Nacho Medina

Llegaba el turno del reconocido reportero de 'Callejeros', por lo que sin perder el tiempo Luján Argüelles le lanzaba una pregunta: "Comienza con 'R': ¿Qué tipo de arte podemos encontrar dentro de la cueva de Altamira?". "Renacentista", respondía el periodista al cabo de unos segundos. "No, rupestre", afirmaba la presentadora con tono de incredulidad.

Al terminar la ronda, a Luján Argüelles le surgía una duda: "¿Cuántos mamuts pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina?". Sin tratar de justificarse, Nacho Medina confiesa: "Bueno, en selectividad en Historia del Arte saqué un dos. O sea que, creo que seguimos igual".

El concurso continuaba hasta que finalmente era expulsado. Como últimas palabras, el periodista señalaba que su paso por 'El rival más débil' dejaría mella: "Decir que la pintura de las cuevas de Altamira es renacentista... Eso va a ser un meme para siempre y me acompañará siempre".

Sin embargo, si se viralizase este momento sería algo normal para él porque fue quien hizo famosas a las hermanas de baptisterio paleocristiano romano. "Me ha vuelto el boomerang y ahora voy a ser famoso por otra cueva, en este caso la de Altamira".