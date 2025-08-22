Alberto Samperio 22 AGO 2025 - 00:40h.

El hijo de José Coronado ha sido uno de los rivales más fuertes a abatir en el concurso

Nicolás Coronado ha venido a participar en 'El rival más débil' en una noche en la que siete actores más como él han sido sus contrincantes en el juego. El hijo de José Coronado ha sido uno de los rivales más fuertes a abatir en las distintas rondas del juego.

Sin embargo, el actor también ha tenido sus fallos y ha terminado siendo expulsado, no sin antes regalar unas risas al resto de concursantes y a la presentadora Luján Argüelles. Nicolás ha tenido que responder a una pregunta sobre geografía. "¿A qué país debo viajar si quiero visitar la Selva Negra?", le ha preguntado Argüelles.

La respuesta del actor ha sido la República Democrática del Congo y la presentadora le ha indicado que había fallado porque la Selva Negra se encuentra en Alemania. Minutos más tarde, Luján ha querido recordarle su gran error: "No lo sabes, mucho de campo pero poco de selva".

"Creía que era algo sexual", ha dicho Nicolás Coronado muy concentrado. El resto de los actores han empezado a lanzar carcajadas tras la respuesta tan surrealista del participante. "¡Qué mente la tuya!", ha comentado la presentadora.

"He leído en algún lado que tú abrazabas árboles", ha señalado después Argüelles. Nicolás Coronado le ha explicado que a él le gustaba el campo y que era "un gran abrazador de árboles". Luján Argüelles ha bromeado con el actor tras fallar la respuesta: "Pues has quedado de abrazafarolas con esto".