Unplugged 22 AGO 2025 - 12:05h.

Violeta confesó que Tom Brusse se interesó por ella y Sofía Suescun

Revive los tronos en 'MYHYV' de Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán y Marina Ruiz en 'Mediaset Infinity'

Melyssa Pinto, una de las protagonistas más queridas de 'Mujeres y hombres y viceversa', tiene ya su trono completo disponible en Mediaset Infinity. Dale al play y revive todos los momentazos de la tronista y sus pretendientes ¡No te quedes fuera!

En este vídeo exclusivo recordamos el momento en el que Violeta Mangriñán puso a Tom Brusse contra las cuerdas al revelar en plató que estuvo interesado en tener su número de móvil y el de Sofía Suescun mientras estaba sentado para pretender a Melyssa Pinto.

Violeta destapaba la confidencia y la cara de la tronista era todo un poema: ''Estaba más interesado en lo que había ahí y en invitarnos a la jarana que en tener luego una cita contigo o en lo que había venido siendo el programa'', contaba Violeta.

Tras la sorprendente confidencia, Melyssa pedía a su pretendiente que se explicase, pero Tom Brusse negaba que fuese con intenciones de tener algo más con Sofía Suescun y se respaldaba en que era ''una buena persona'', pero Melyssa se quedaba igual.

''Cuando me gusta uno siempre hay cosas de estas, pues me voy y ya está, si en realidad yo podría enamorarme fuera también'', se pronunciaba Melyssa, muy agobiada con la difícil situación que estaba viviendo en plató.

