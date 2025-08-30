Santi Acosta y Beatriz Archidona vuelven a ponerse al frente de 'De viernes' en su nueva temporada

Telecinco busca el precio de la verdad en 'El precio de...', un nuevo programa presentado por Santi Acosta

Telecinco estrena la nueva temporada de '¡De viernes!'. Tras el parón estival, el equipo del programa vuelve a ponerse en marcha para conseguir las entrevistas más exclusivas.

Los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona volverán a ponerse al frente de este formato que regresa a la pantalla el próximo viernes 5 de septiembre.