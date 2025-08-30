Logo de telecincotelecinco
'¡De viernes!' estrena nueva temporada en Telecinco el próximo 5 de septiembre

'De viernes' estrena nueva temporada en Telecinco el próximo 5 de septiembre
Telecinco estrena la nueva temporada de '¡De viernes!'
Telecinco estrena la nueva temporada de '¡De viernes!'. Tras el parón estival, el equipo del programa vuelve a ponerse en marcha para conseguir las entrevistas más exclusivas.

Los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona volverán a ponerse al frente de este formato que regresa a la pantalla el próximo viernes 5 de septiembre.

