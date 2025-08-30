Telecinco busca el precio de la verdad en 'El precio de...', un nuevo programa presentado por Santi Acosta

telecinco.es 30 AGO 2025 - 09:14h.

Telecinco estrena 'El precio de...', un nuevo programa en Telecinco

El programa estará presentado por Santi Acosta

En la vida, todo tiene un precio que hay que pagar. ¿Cuál es el precio de la ambición? ¿Cuál es el precio de la traición? ¿Y de la fama? Telecinco estrena próximamente 'El precio de...', con Santi Acosta al frente,

Se trata de un nuevo programa en el que se le pondrá etiqueta a los casos más secretos y controvertidos de la actualidad, con imágenes y testimonios en exclusiva, con archivos nunca abiertos.

A través de 'El precio de...' vamos a conocer el precio de la verdad. Muy pronto, en Telecinco.