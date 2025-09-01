telecinco.es 01 SEP 2025 - 00:30h.

Belén tiene una malísima jugada nada más comenzar a abrir cajas

Sheila confía en su intuición y se arriesga: "Creo que en mi caja hay un petardo"

Belén es la primera concursante de esta semana. Participa en ‘¡Allá tú!’ desde Ceuta y es maestra de educación infantil, una profesión que asegura ser vocacional. Tiene un hijo pequeño y quiere el dinero para terminar de pagar las obras de su casa, hacer algún viaje familiar y, si pudiera, “vivir más desahogadamente”.

Nada más empezar, en la segunda apertura de caja, Belén ha perdido los 250.000 euros, la caja con más dinero en juego. Pero la cosa no ha quedado aquí, pues Belén ha abierto la caja que contenía los 125.000 euros segundos después. ¡Ha perdido las dos mejores cajas en la primera jugada!: “Bueno, pues encantada, hasta luego”, ha intentado bromear la participante al respecto.

“Pues nada, aquí es a ponerse a luchar”, comenta Jesús Vázquez para animarla. “Tú has dicho lo difícil que es ser madre, estás acostumbrada a sufrir a ratos, no digo que sea una condena tener un hijo, ni muchísimo menos, pero que no es tan fácil como nos lo pintan, pues esto tampoco. Va a ser difícil”, ha añadido el presentador.

“No se puede empezar peor, ¿no?”, se lamenta Belén. Jesús Vázquez decide serle sincero y le responde que no, que no recuerda a nadie que “se haya cargado” las dos mejores cajas en una primera jugada. Le pregunta al respecto al banquero y este dice no recordarlo porque han sido muchos participantes, pero “es de los peores arranques, sin duda”.

¿Cómo ha terminado el paso de Belén por ‘¡Allá tú!’?

El show debía continuar y ha habido cierta remontada a la hora de abrir cajas, pero… ¿cómo ha terminado el paso de Belén por el concurso? Ha mantenido bastantes cajas amarillas hasta el final pero, tras perder la de 50.000, ha comenzado a plantearse aceptar la oferta de la banca. Vende por 9.000 euros su caja que contenía… ¡25.000 euros!