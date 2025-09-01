telecinco.es 01 SEP 2025 - 01:30h.

Eva, de Valladolid, se ha convertido en la concursante con mejor jugada de la historia del programa: “No ha ocurrido algo así en años”

Diego viene desde Asturias y tiene una premonición: "Sé que me lo llevo todo, o me voy sin nada"

El azar decidía que la segunda concursante de la noche iba a ser Eva, de Valladolid. Eva tiene una niña de nueve años y trabaja como camarera en el un bar karaoke y quiere llevarse un buen pellizco para, a parte de disfrutar de la experiencia, liquidar la hipoteca de su casa y viajar a Bora Bora.

La de Valladolid (nacida en Zaragoza) ha comenzado con una primera tirada casi perfecta abriendo cuatro cajas rojas a la velocidad del rayo. La buena racha de Eva iba en aumento y continuaban saliendo cajas rojas mientras las mejores cajas del panel seguían intactas.

Según Eva iba abriendo cajas, Jesús Vázquez alucinaba por momentos al ver que en el panel, por primera vez en la historia del concurso, eran todo cajas amarillas: “Esto no ha pasado nunca, sigues teniendo ahí las tres mejores cajas”.

Pero las cosas iban a seguir mejorando… ¡las tres últimas cajas del panel que quedaban por abrir eran las tres mejores! Eva, como mínimo, iba a llevarse 50.000 euros, y como máximo 250.000. ¿Quieres averiguar qué cantidad se lleva Eva a casa? ¡Dale al play!