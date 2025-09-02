Miguel Salazar Madrid, 02 SEP 2025 - 20:21h.

Nerea se siente muy orgullosa de su padre adoptivo, tras el que hay una historia de superación y altibajos

La historia entre Nerea y su padre adoptivo, David, está marcada por la superación, el amor y los altibajos emocionales derivados de un problema de adicciones. La joven malagueña de 22 años sufrió un duro golpe en su vida cuando perdió a su abuela, la persona que le cuidaba y le ayudaba en su día a día cuando era pequeña. En mitad de la oscuridad, apareció en su camino el que terminaría siendo su padre "de corazón", ya que el biológico despareció.

"Desde el primer dia tomó el cargo de padre sin tener por qué", relata a Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'. David tuvo un noviazgo con la madre de Nerea, y en mitad de su romance decidió ser su padre a efectos legales. En aquél momento la joven tenía 12 años. "Nunca ha faltado", dice.

Dos llamadas cambiaron su vida

Sin embargo, la relación entre sus padres decayó y Nerea sintió que volvía a perder un pilar fundamental en su vida. "Para mí fue muy duro", agrega. Una y otro se distanciaron aunque, a los 18 años, todo vuelve a cambiar en la vida de la malagueña. Se quedó embarazada y recibió una llamada a tres semanas de dar a luz. David le dijo que quería darlo todo por ella y seguir teniendo relación. La consecuencia fue un llanto descontrolado de Nerea, que no podía ocultar su felicidad de volver a tener a su padre en su vida.

Sin embargo, tras ello empezó a ver cómo existía mucha tristeza en David. Descubrió que sufría un problema de adicciones. "Lo sabía, se ve en la cara", cuenta. Otra llamada volvió a marcarle para siempre. "Me dijo: 'te tengo que contar algo'. Le he puesto solución a mis problemas", narra. "Entró en proyecto hombre y decidió poner fin a este camino largo", apostilla.

Nerea explica que ese es el primer paso para "solucionar un problema", la identificación del mismo. "Ha recuperado sus ganas de vivir. Mis niños están locos con él, con su abuelo", cuenta.