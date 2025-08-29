Juan Antonio quiere que Sam le devuelva el dinero que le debe mientras que ella no parece estar muy por la labor: Así ha sido su enfrentamiento

Le pide a su marido entre lágrimas que le confiese cuánto dinero debe: “Tengo miedo a que me hagan algo”

Juan Antonio, de 23 años y procedente Castellón, llega a ‘El diario de verano’ con un cartel en el que pone claramente cuál es el motivo de su visita: “¡Devuélveme mi dinero!”. Él se fue a vivir a Vigo por trabajo en un apartamento más periférico. Su amiga, quien vivía en el centro, le ofreció compartir piso porque se llevaban bien. Sin embargo, su relación se estropeó en primer lugar porque durante las vacaciones de Navidad subarrendó la habitación con sus pertenencias dentro mientras él se encontraba en Castellón y, seguidamente, cuando se negó a devolverle casi 200 euros de la fianza.

Ella le dijo, una vez había entrado la otra persona en el apartamento, que había encontrado a alguien dispuesto a pagarle el mes y la fianza completas de enero cuando había acordado que no le importaba que Juan Antonio le diese en enero la mitad y en febrero lo restante. Él acepta a cambio de que le devolviese el dinero y vuelve a Vigo a pasar unos días para recoger sus cosas. Sin embargo, eso jamás sucedió. De hecho, ella a día de hoy le tiene bloqueado de todas partes, razón por la cual se ha visto obligado a reclamárselo en el programa. ¿Cuál será su reacción? ¡Te lo contamos!

¿Habrá acuerdo entre Juan Antonio y Sam?

La presentadora anuncia a Sam que hay alguien que tiene un mensaje para ella. Para descubrirlo debe mirar la pantalla, donde primero aparece su reflejo y después el cartel de Juan Antonio. “Supuse que iba a ser esta la persona, por eso en un principio iba a venir acompañada pero bueno, la gente que trabaja y que no pide dinero que en realidad no es no está aquí. Pero puede dar el veredicto de que no es real. Lo peor de todo es que todo esto es para poder conseguir un enchufe, a esta persona le interesa trabajar para Mediaset”, afirma nada más verlo.

El invitado quita el cartel para descubrirse, confirmando la intuición de la que un día fue su amiga. Desconcertada, le dice que pensaba que habían dejado solucionado el problema. “Yo aquí no vengo a buscar ninguna fama”, apunta antes de reclamarle el dinero Juan Antonio. “¿Y los dos meses que viviste de gratis en mi casa?”, le pregunta ella, algo que niega en rotundo sin conseguir llegar a ningún acuerdo.