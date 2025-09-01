Faraona y Cristina aclaran los motivos de su separación en ‘El diario de verano’: “Perdóname”

Le pide a su marido entre lágrimas que le confiese cuánto dinero debe: “Tengo miedo a que me hagan algo”

Compartir







Faraona y Cristina protagonizaban una de las historias de ‘El diario de verano’. Las dos amigas llevaban cuatro años prácticamente sin contacto. La causa: la complicada relación sentimental que mantuvo Faraona con una pareja posesiva y celosa, que la alejó no solo de su entorno, sino especialmente de Cristina, una amiga que había sido un gran apoyo en sus momentos más difíciles.

Cristina, visiblemente emocionada, confesó que nunca dejó de pensar en su amiga ni en la hija de esta, recordándola en fechas señaladas como cumpleaños o Navidades.

Aseguró que, pese a la distancia, siempre sintió gratitud por el apoyo silencioso que recibió de ella en etapas oscuras de su vida. “Ella ha estado ahí sin que nadie lo supiera, siempre respetándome y apoyándome”, explicó.

El reencuentro de las amigas

La sorpresa llegó cuando Faraona apareció en plató con el propósito claro de pedir perdón y recuperar la relación perdida. Reconoció que fueron “malas decisiones, influidas por terceras personas” las que las separaron, y expresó su deseo de que Cristina conozca a su hija y vuelvan a compartir la amistad de antes.

El reencuentro, cargado de emoción y complicidad, dejó claro que ambas quieren recuperar el tiempo perdido y no volver a permitir que nada ni nadie las aparte.