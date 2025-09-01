Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 20:23h.

Un novio ha querido darle una lección a su chico en el plató de 'El diario de verano'

Una pareja se ha reencontrado en 'El diario de verano' para aclarar sus problemas de convivencia. Alejandro ha entrado en el plató con un carrito lleno de ropa sucia para darle su merecido a su novio Andrés Felipe. El colombiano le ha explicado a Cristina Lasvignes que su pareja siempre deja sus prendas de ropa tiradas por el suelo.

Debido a lo desordenado que es su pareja, Alejandro le ha querido dar esta lección a su chico para que la relación no se rompa por completo. "Es muy desorganizado, me estresa. Me deja la ropa interior en el baño, los calcetines sucios dentro de los zapatos, en la cocina me deja el aceite regado. No hace caso y se enoja", ha señalado Alejandro.

La presentadora le ha propuesto esconderse en el carrito de la ropa sucia para ir tirándole prendas a su novio. Lo único que le ha indicado Cristina Lasvignes es que no le tirase la ropa a ella, ya que tenía malas experiencias con otros casos similares.

Mientras Alejandro estaba en el escondite, Andrés Felipe se ha sentado en el sofá y ha comenzado a lloverle ropa sucia por encima. El plató no ha podido aguantarse la risa y Alejandro se ha levantado para regañarle directamente por la desorganización que hay en la casa por su culpa.

Andrés Felipe se ha sentido muy avergonzado: "¿Para eso tiene que venir aquí, para hacerme pasar vergüenza delante de toda esta gente?" Alejandro le ha comentado que era necesario que pasase vergüenza para que cambiase. Sin embargo, Andrés Felipe se ha vengado de él: "Para que sea justo yo también le puedo sacar los trapitos al suelo a él".