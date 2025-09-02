telecinco.es 02 SEP 2025 - 19:48h.

¡Las nuevas tardes de Telecinco vienen pisando fuerte!: te contamos todo, al detalle

Joaquín Prat, Jorge Javier Vázquez y Eugeni Alemany serán los protagonistas de las nuevas tardes de Telecinco

Las tardes de Telecinco estrenan nueva programación este lunes, después de saber también cómo quedarán las mañanas. Por lo tanto, los nuevos horarios de los programas son los siguientes:

15:45 h. : 'El Tiempo Justo', con Joaquín Prat.

: 'El Tiempo Justo', con Joaquín Prat. 18:30h. : 'El diario de Jorge', con Jorge Javier Vázquez.

: 'El diario de Jorge', con Jorge Javier Vázquez. 20:00h.: 'Agárrate al sillón', con Eugeni Alemany.

Actualidad, entretenimiento, historias trepidantes y un concurso que nos tendrá pegados a la pantalla de principio a fin. ¿Te lo vas a perder? A partir de este lunes, en Telecinco.