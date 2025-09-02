Estrenos
Las nuevas tardes de Telecinco desde este lunes: así quedan los nuevos horarios de los programas
Joaquín Prat, Jorge Javier Vázquez y Eugeni Alemany serán los protagonistas de las nuevas tardes de Telecinco
Las tardes de Telecinco estrenan nueva programación este lunes, después de saber también cómo quedarán las mañanas. Por lo tanto, los nuevos horarios de los programas son los siguientes:
- 15:45 h.: 'El Tiempo Justo', con Joaquín Prat.
- 18:30h.: 'El diario de Jorge', con Jorge Javier Vázquez.
- 20:00h.: 'Agárrate al sillón', con Eugeni Alemany.
Actualidad, entretenimiento, historias trepidantes y un concurso que nos tendrá pegados a la pantalla de principio a fin. ¿Te lo vas a perder? A partir de este lunes, en Telecinco.