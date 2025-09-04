'El tiempo justo' aterriza en Telecinco de la mano de Joaquín Prat: no te lo pierdas, el lunes a las 15:45h

telecinco.es 04 SEP 2025 - 10:47h.

No te pierdas el estreno a las 15:45h, en Telecinco

Todas las novedades de 'El tiempo justo', el nuevo magacín de Joaquín Prat: con María Ruiz, César Muñoz y más de 30 colaboradores

El próximo lunes 8 de septiembre aterriza en Telecinco 'El tiempo justo', el nuevo magacín presentado por Joaquín Prat y del que se podrá disfrutar de lunes a viernes de 15:45 h a 18:30 h.

En este pequeño avance, el presentador explica qué significa para él el nuevo programa: ''Sabemos de la importancia de llegar justo a tiempo y ese es el objetivo en mi nuevo programa, 'El tiempo justo'. Quiero llegar a tiempo para darte las noticias clave y las exclusivas de verdad, a tiempo para el análisis exhaustivo, las opiniones de nuestros expertos y la tuya''.

''Quiero llegar a tiempo para ocuparnos de la actualidad, de la política y el corazón y de lo que más nos importa, la opinión del espectador. Os invito a esta nueva aventura donde las claves son información, análisis y opinión. A partir de ahora esta es mi casa y también la vuestra'', añade el presentador.

