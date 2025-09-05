Unplugged 05 SEP 2025 - 10:55h.

Julen abandonó la conquista de Violeta en el programa, ella pidió durante meses su vuelta y ésta se produjo cuando la tronista menos lo esperaba

La conexión entre Violeta Mangriñán y Julen de la Guerra en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ fue instantánea. La tronista nunca pudo disimular que era su debilidad y, por eso, tras el abandono del pretendiente, pasó meses reclamando su vuelta. Mediaset Infinity nos muestra este trono al completo al igual que el de Marina Ruiz y Melyssa Pinto, plagados de momentazos.

Violeta y Julen siempre se gustaron, sin embargo, él abandonó su conquista porque estaba cansado de sentirse cuestionado y criticado por su tronista. Arrepentida, Violeta reclamó su vuelta una y otra vez y hasta llegó a darle un ultimátum.

Poco podía esperar Violeta que surtiría efecto ya que, poco después y mientras enfrentaba las críticas del resto de pretendientes por Julen, él mismo apareció por sorpresa en el plató del programa.

Todos le vieron antes que Violeta, que estaba de espaldas y, cuando lo hizo no daba crédito. Ninguno de los dos pronunciaba ni una sola palabra, pero se fundían en un abrazo mientras él le susurraba algo al oído que ella no lograba entender.

El resto de pretendientes abandonaba el plató del programa mientras Julen explicaba por qué había vuelto: “Me fui porque no aguataba más, no estaba bien, pero en este tiempo no he necesitado ni 22 citas ni 10, he necesitado 7, estar dos meses en este programa para enamorarme de ti, Violeta”.

“¿Sabes por qué no avanzo?”, le preguntaba la tronista tras unos segundos, para luego decirle: “Porque estoy enamorada de ti”. Ambos se abrazaban, se susurraban, se sentaban juntos, se besaban y se decían varios “te quieros” y “te amos”.

