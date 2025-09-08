Joaquín Prat arranca ‘El tiempo justo’ con un emotivo recuerdo a su padre

telecinco.es 08 SEP 2025 - 16:26h.

El presentador dio la bienvenida a la audiencia con un discurso cargado de emoción

'El tiempo justo' aterriza en Telecinco de la mano de Joaquín Prat

Telecinco estrenó este lunes ‘El tiempo justo’, el nuevo programa presentado por Joaquín Prat. El presentador dio la bienvenida a la audiencia con un discurso cargado de emoción en el que recordó a su padre, Joaquín Prat, mítico presentador de ‘El precio justo’ en los años 80 y 90.

“Hace más de 30 años mi padre les pedía el precio justo de las cosas y hoy yo, con la misma honestidad, les ofrezco que sepamos dedicar a cada cosa el tiempo justo”, expresó Prat, visiblemente emocionado en los primeros minutos del espacio.

“Hoy, tres décadas después de que mi padre les diera las buenas noches, yo les invito a que a nosotros nos dediquen precisamente eso, el tiempo justo”, subrayó el presentador antes de dar paso a sus colaboradores.

María Ruiz y César Muñoz, junto a Joaquín Prat

El programa, que busca combinar información, entretenimiento y debate, contará con la participación de María Ruiz y César Muñoz. Ruiz se encargará de la parte política, de actualidad y sucesos, con especial atención a los debates de opinión tanto entre periodistas como con el propio público en plató. Por su parte, Muñoz se centrará en los contenidos de corazón y reality, con muchas exclusivas y un tono cercano a los telespectadores.