Rocío Flores responderá a las preguntas de Santi Acosta y Beatriz Archidona y de los colaboradores Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León, presentes en directo en el plató

Miguel Temprano revelará toda la verdad sobre las polémicas fotos que hizo a Mar Flores y Alessandro Lecquio durante su romance en Roma

Rocío Flores se sentará este viernes 12 de septiembre (22:00h) por primera vez en un plató de televisión tras años alejada de los medios. Será en la nueva entrega de ¡De Viernes!, en la que responderá en directo a las preguntas de sus presentadores, así como de Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León. En una de las entrevistas más difíciles de su vida, la joven abordará todos los frentes abiertos, desde la repercusión de sus impactantes declaraciones en el ‘Scoop’ de la semana pasada hasta los sentimientos hacia su madre, la situación de su padre y su relación con la familia Mohedano.

Tras más de un año alejada de la televisión, Anabel Pantoja estará también presente en el plató 24 horas antes de debutar como una de las concursantes de la segunda edición del talent show de Telecinco Bailando con las Estrellas. En su entrevista relatará cómo han transcurrido estos últimos meses en su vida, cómo se encuentra actualmente y cómo afronta este nuevo reto personal y profesional. Además, se reencontrará con dos grandes compañeras que han formado parte de su trayectoria en televisión, Lydia Lozano y Terelu Campos.

Miguel Temprano, el paparazzi que hizo 1997 las famosas fotos de Mar Flores y Alessandro Lecquio mientras se besaban bajo la luz de una farola en Roma, contará en el plató toda la verdad sobre cómo logró dicho testimonio gráfico, tomado mientras la modelo mantenía una relación con el empresario Fernando Fernández Tapias. Sus declaraciones al respecto contrastarán con lo publicado por Mar Flores en el libro de memorias que ha publicado recientemente, en el que también habla de su hijo Carlo Costanzia y de la pareja de este, Alejandra Rubio, palabras que serán rebatidas en el plató por Terelu Campos.