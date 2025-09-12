Rocío Belén Paleari 12 SEP 2025 - 17:51h.

El bailarín profesional se sienta nuevamente en el jurado del programa de baile de Telecinco, promete críticas constructivas sin faltar al respeto

Además, Lola González, directora artística de 'Bailando con las estrellas', desvela los retos de grabar una producción virtual: "Hay que ser muy precisos"

"La mejor experiencia del mundo, ha sido el programa que me ha cambiado la vida por completo", reconoce Márquez al recordar su etapa como concursante. Una experiencia que le ha servido de base para ejercer su rol como juez, que repetirá en esta edición del programa.

La filosofía de Gorka como jurado está clara desde el primer momento: "No quiero ser estricto, me gusta dar críticas constructivas, sin querer faltar el respeto a nadie". Una postura que nace de su propia experiencia como bailarín profesional y de entender las dificultades que conlleva este mundo.

"Al final soy bailarín y sé lo duro y lo difícil que es llegar a conseguir una coreografía en tres días", explica Gorka, quien tiene muy presente que detrás de cada actuación hay horas de ensayo, nervios y mucha dedicación. Por eso, agrega: "lo que más valoro en los participantes seguramente sea su esfuerzo, ver que lo intentan".

La empatía hacia los concursantes no significa que vaya a ser blando en sus valoraciones, sino que entiende perfectamente el proceso por el que pasan y sabe reconocer cuándo alguien está dando lo mejor de sí mismo, independientemente del resultado final.

La fórmula perfecta: variedad y autenticidad

Cuando se le pregunta por el tipo de concursantes que más le interesan, Márquez tiene claro que la diversidad es clave para el éxito del programa. "Tiene que haber variedad como una ensalada que tenga un poco de todo", asegura con una sonrisa.

En su receta ideal para 'Bailando con las estrellas' entran todos los ingredientes: "Que haya polémicos como Ágatha que se quería ir" y también "alguien que traiga el romance como Sheila con su pareja". Para Gorka, cada participante aporta algo diferente al programa, y esa mezcla de personalidades y historias es lo que engancha al público.

Entre España y Reino Unido: el equilibrio de una vida internacional

La carrera de Gorka le ha llevado a dividir su tiempo entre España y Reino Unido, una situación que le plantea ciertos retos. "Voy a conseguir muchísimos puntos en la compañía aérea, Mediaset si me queréis poner un avión privado os lo agradezco", bromea al hablar de cómo va a conciliar su vida familiar con este momento profesional.

Esta vida entre dos países le hace echar de menos cosas muy diferentes de cada lugar. "Lo que más echo de menos del Reino Unido es a mi familia", nos cuenta. Mientras que de España, su debilidad es clara: "Lo que más echo de menos de España es el jamón ibérico, soy un fan".

La fama desde la naturalidad

A pesar de su popularidad, Gorka mantiene los pies en el suelo respecto a su estatus mediático. "Al final es parte de nuestro trabajo", asume con naturalidad la exposición que conlleva estar en televisión. Sin embargo, su percepción de sí mismo es muy clara: "Yo no me considero famoso, considero que soy popular porque hago un trabajo en la televisión que durante un tiempo se ve".

Esta filosofía le permite mantener la normalidad en su día a día: "Intentamos vivir normal, aunque al final la gente te reconoce". Una actitud que seguramente le ayudará a conectar tanto con los concursantes como con el público desde su nueva posición en el jurado.

Una apuesta por el futuro del baile

Más allá de su papel como juez, Gorka ve en 'Bailando con las estrellas' una oportunidad para inspirar a las nuevas generaciones. "Para niños y niñas que quieren bailar, tener un canal como Telecinco apoyando el baile es algo muy atractivo", destaca, consciente de la influencia que estos programas pueden tener en despertar vocaciones artísticas.

Con esta mentalidad, Gorka Márquez se prepara para una nueva etapa en 'Bailando con las estrellas', donde su experiencia, comprensión y pasión por el baile prometen enriquecer cada gala del programa.