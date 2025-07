Fuimos al plató de realidad mixta en el que se rodó el impresionante comercial que anticipa cómo será la nueva edición del concurso de baile

Con su estreno a la vuelta de la esquina, 'Bailando con las estrellas' calienta motores y lo ha hecho de una manera muy especial: con un ambicioso vídeo promocional que apuesta por la innovación tecnológica, en concreto, creada a través de la producción virtual.

Todavía no sabemos la fecha de estreno ni la lista completa de concursantes de este nuevo show, pero sí hemos podido tener un pantallazo de la superproducción que habrá detrás: solo en la primera promo se puede ver a bailarines de altísimo nivel danzando en escenarios tan icónicos como Roma o el Caribe. Un baile de máscaras, tango, jive, ritmos latinos... El cuerpo de danza de 'Bailando con las estrellas' ha desplegado profesionalidad y virtuosismo mientras la tecnología los traslada por el mundo. Y esto es solo el principio.

En una combinación de creatividad televisiva y tecnología, el teaser del programa marca un hito en la forma de producir contenidos en el mundo del entretenimiento. El equipo creativo ha recurrido a la producción virtual para dar forma a una promo visualmente impactante, que combina espectáculo, ritmo y un despliegue técnico sin precedentes.

Para que lo sepas todo y conozcas a fondo cómo funciona la producción virtual te llevamos detrás de las cámaras de la grabación de la promoción para que descubras cómo se consiguió sacar adelante este universo digital que anticipa el regreso de 'Bailando con las estrellas'.

¿Cómo funciona la producción virtual?

Rafael Jaramillo, director de arte de MR (Realidad Mixta), explica detalladamente cómo se ha montado el despliegue técnico para hacer que los bailarines aparezcan en lugares tan diferentes como Roma o el Caribe: ''Grabamos a gente que está bailando y utilizamos el croma para poder integrarlos en diferentes escenarios, hacer una mezcla de escenarios que en la realidad no se podría hacer porque estamos mezclando interiores con exteriores de manera muy fluida. (Con la tecnología) se construyen cosas alrededor de ellos''.

¿Cómo influye la producción virtual en la forma de contar historias en la televisión?

Tal como ha explicado Jaramillo, la realidad mixta potencia la creatividad: ''Es como un juguete para niños grandes, lo que hace es poder tener más herramientas a tu disposición para contar de manera más creativa una noticia. Ahora hacemos mucha realidad aumentada en Informativos Telecinco. Por ejemplo, poner un submarino y rodear el plató de agua para explicar la visita del Rey a un submarino de la flota española''.

¿Qué tecnología se utiliza para sincronizar el contenido virtual con las coreografías?

‘’Tenemos que tener en cuenta que la producción virtual se basa en un set real, en este caso usamos cromas", indica Santos Ruano, técnico de producción virtual. Según ha explicado, gracias al croma, en postproducción hay ‘’mucho más margen’’ para el montaje. "Se pueden renderizar los fondos a mayores calidades’’ y se ‘’pueden corregir errores’’, lo que permite ‘’mucha flexibilidad en la postproducción''.

‘’La clave es compaginar una cámara real con una virtual y este entorno con uno 3D’’, añade e indica que hay distintos pasos a seguir: ‘’Trabajamos en plató, tenemos que calibrar las cámaras, crear mapas, tenemos el techo lleno de puntitos, esos puntos son las estrellas con las que creamos un mapa de coordenadas que luego enviamos mediante el sistema de traqueo Mo-Sys (un prestigioso sistema de producción virtual) al programa de ordenador, Unreal, que es un sistema basado en un motor de videojuegos que ha ido evolucionando y que ahora está muy enfocado en temas de cinematografía. Esas coordenadas son las que se interpretan en el escenario 3D’’.

En tanto, Luis Miguel Mora, supervisor de VFX (efectos especiales), nos ha explicado lo que permite esta tecnología: ‘’Podemos poner escenarios, ahora estamos en Roma, podemos estar en Londres, en París, en un volcán , podemos estar en cualquier parte simplemente con un sistema con el cual estamos pasando la información de la cámara al equipo de Unreal’’.

¿Cómo se realiza la operación de cámara para una producción virtual?

Javier Gago, operador de cámara, nos ha explicado cómo ha trabajado para llevar adelante la grabación de estas escenas. Tarea nada fácil, por cierto, porque lo que Gago ha grabado con un fondo azul de croma deberá encajar perfectamente en la escenografía realizada virtualmente. Si la coreografía debe verse en las calles de Roma, debe tener un encuadre determinado, pero el operador no tenía esas imágenes en su cámara, sólo veía el fondo azul: ‘’Tengo que encuadrar en función de un plano virtual que no veo, me hago una idea y me voy otra vez al azul’’, nos ha dicho.

Tal como pudimos ver en el resultado final, le ha salido de maravilla.

¿Cómo es la postproducción de la grabación de la promo?

‘’Estamos grabando en croma, las posibilidades son infinitas porque podemos poner todo lo que queramos atrás y luego lo que se define es si queremos escenarios concretos, objetos y combinar el rodaje de 'Bailando con las estrellas' con el escenario que queremos'', dice Jusep Rivas, supervisor de efectos visuales.

''Luego con técnica de color y efectos que le ponemos después realizamos el plano final. Es la idea de combinar el croma e imagen real y combinarlo todo para que entendamos que en realidad están ahí'', añade.

Para ver la maravilla que puede crearse con esta tecnología dale Play a los vídeos de este artículo.