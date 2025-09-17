Emilia provoca carcajadas con sus anécdotas sobre pretendientes con cresta de poni, dentaduras sueltas y cenas de marisco que terminaron en desastre

El divertido momento de Jorge Javier y una mujer con su peculiar risa: "Pero ¿qué te pasa?"

Compartir







Emilia llegó a ‘El diario de Jorge’ con mucho desparpajo acompañando a su hija Sonia, que busca el amor, y no tardó en convertirse en protagonista absoluta del plató.

La madre se mostró con mucha soltura en plató y confesó que está “harta de tener a la hija en casa” y que por eso ha decidido ayudarla a encontrar pareja. Eso sí, con una condición muy peculiar:

“Yo tengo que catar los novios antes que ella. Como los melones: yo pruebo y el melón se lo come ella”. Una confesión que desató las carcajadas de Jorge Javier y de todo el público.

Pretendientes imposibles

Emilia repasó con humor los candidatos que Sonia le ha presentado hasta ahora: uno con cresta “que parecía un poni de feria”, otro “perroflauta” con guitarra, sombrero y pantalones cortos, e incluso alguno con dentadura postiza que “se movía sola”. “Yo le digo siempre a mi hija que no tire por esa vereda, pero la niña se empeña”, bromeaba.

PUEDE INTERESARTE El desesperado llamamiento de una madre a su hijo: quiere que retrase su marcha a Holanda para trabajar

La cena de marisco que acabó en disgusto

Entre las anécdotas más celebradas estuvo la de una cena con un pretendiente que prometía ser generoso. “Me dijo: pide lo que quieras. Y yo, que no salgo nunca, me pedí mariscos a lo grande. Pero al final el que no llevaba dinero era él y me tocó pagar a mí. Casi 300 euros. ¡Encima me puse mala!”, contaba Emilia entre risas.

Sonia, algo avergonzada pero también divertida, reconoció que su madre tiene “mal tino” para opinar de sus parejas, aunque confesó: “Yo me voy siempre a los feos, para que no me los quiten… pero a ella tampoco le gusta ninguno”.