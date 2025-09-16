Marisol confiesa en ‘El diario de Jorge’ que no está preparada para la despedida y suplica a su hijo que espere “un par de años” para irse a Eindhoven

La emoción volvió a ser protagonista en ‘El diario de Jorge’. Marisol acudió al programa para dirigirse a su hijo, que planea marcharse a Holanda a trabajar. Aunque el joven asegura que busca “centrarse en su futuro” y aprovechar la oportunidad, su madre confesó que no se siente preparada para la separación y le pidió, al menos, que retrase la partida.

Marisol relató muy emocionada que siente “terror” desde que su hijo le comunicó su decisión. “No tiene todavía la madurez suficiente. Me da miedo que conozca a gente mala, que le hagan daño. Hemos estado como mucho una semana separados, es mi bebé”, explicó con la voz quebrada.

El joven, por su parte, reconoció lo difícil que será dejar a su madre: “Es lo único que tengo. La voy a echar muchísimo de menos, igual que ella a mí. Pero tengo que mirar por mi futuro”.

Reencuentro y petición en directo

En plató, Jorge Javier mostró imágenes de Ámsterdam para avivar el debate y dar paso a la madre. Frente a su hijo, Marisol se sinceró: “Te pido disculpas por cómo me opongo, por el estrés. Eres lo más importante de mi vida. Solo te pido retrasar el viaje dos o tres años”.

Él escuchó emocionado y, aunque mantuvo su idea de marcharse, también pidió perdón: “A veces te he contestado mal, pero sabes que te quiero”.