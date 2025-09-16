Reencuentro fallido en ‘El diario de Jorge’: no reconoce a su hermana después de 50 años

José Manuel, al descubrir a Loli en plató: “¿Eres mi hermana? No me acuerdo bien…”

En ‘El diario de Jorge’ se vivió uno de esos momentos que ponen la piel de gallina. José Manuel acudía al programa sin saber que allí le esperaba su hermana Loli, a la que no veía desde hacía 50 años.

La sorpresa se alargó con un juego de bromas. Primero apareció una joven, que resultó ser su sobrina, hija de Loli. José Manuel, desorientado, no lograba ubicarla.

José Manuel no cree que Loli sea su hermana

Poco después, cuando descubrió a su hermana en plató, la confusión fue aún mayor. “¿Eres mi hermana? No me acuerdo bien…”, llegó a decir, incrédulo, incapaz de reconocerla al instante tras tantas décadas separados.

Ese desconcierto inicial dio paso a la emoción, aunque el invitado seguía sin creerse mucho que aquella fuese su hermana. Loli acercó a su hermano para intentar romper el hielo y medio siglo de ausencia.

José Manuel, todavía aturdido, terminó rindiéndose a la evidencia: “Otra hermana más, qué vamos a hacer”.