Eugeni Alemany lanza la gran pregunta: "¿Quieres ese dinero en la mano o quieres el sillón?"

Una concursante revela en 'Agárrate al sillón' que tuvo algo con un familiar de una cantante muy famosa: "Estuve con su sobrino"

Compartir







Este lunes, 'Agárrate al sillón' viene con sorpresa. Y es que su presentador, Eugeni Alemany, lanzará la mítica pregunta del programa a un concursante que puede que marque un antes y un después: "¿Crees que podrías conseguir quitarle el sillón a Rafa?".

Y es que, en el inicio de la nueva semana, algo importante podría pasar en 'Agárrate al sillón'.

"¿Quieres ese dinero en la mano o quieres el sillón?", dice el presentador en este intrigante avance. ¿Conseguirá uno de los nuevos concursantes vencer al hasta ahora invicto campeón?

'Agárrate al sillón', de lunes a viernes, a las 20:00 horas en Telecinco.