'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Rafa Castaño

La divertida advertencia de un concursante a Rafa Castaño en 'Agárrate al sillón': "A lo mejor te pasas unos días en comisaría"

Compartir







Un día más 'Agárrate al sillón' arranca con la bienvenida de seis nuevos concursantes y la entrada en el plató de Rafa Castaño, actual campeón del programa con un total de 49 victorias y un bote acumulado de 166.600 euros.

El primer participante en entrar al plató ha sido Antonio, un amante de la música que prueba suerte en el programa. Luego aparecía Daniela, nació en Barranquilla, Colombia y sabe que en este programa puede ganar dinero. A continuación, descubríamos a Conchita, que se ha dedicado al mundo del derecho y viene derecha al sillón.

Acto seguido, entraba Fran, que estudia Matemáticas y tiene todo estudiado para alcanzar el apreciado sillón. Después entraba Vero, una economista muy fan de Freddie Mercury. Por último, salía despavorido hacia su sitio Fran, cocinero de profesión y muy divertido.

Conchita vuelve a verse las caras con Rafa Castaño

Durante el turno de Conchita, Eugeni Alemany preguntaba a Rafa Castaño si no le sonaba familiar esta nueva concursante. En ese momento, el campeón hasta el momento del programa, admitía que ahora que lo decía si se acordaba y Conchita le lanzaba una pullita: "Te gané".

Sin embargo, Rafa Castaño no lograba rememorar en qué programa habían coincidido y la concursante no dudaba en recordárselo: "Fue en 'El tirón', aquí en Telecinco, hace casi seis años", apuntaba.

Daniela revela que estuvo con el sobrino de una cantante internacional

Después de este momentazo, se producía otro gran instante en el programa cuando Eugeni Alemany hablaba con Daniela y ella le hacía una revelación muy sorprendente: "Yo hace años tuve algo con el sobrino de Shakira". Estas declaraciones impresionaban al público y al presentador, que no daban crédito. "Me quedé a nada de conocer en persona a Shakira", comentaba Daniela.

Para finalizar, tras esta gran confesión, la concursante mostraba un anillo en un dedo de su mano y su cara de felicidad lo decía todo. "Pedazo de anillo, me he deslumbrado", afirmaba Eugeni Alemany.