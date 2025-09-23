No te puedes perder el gran enfrentamiento entre Sonia Monroy y Fani Carbajo esta noche, a las 22:00 horas en Telecinco

La tensión se palpa en el ambiente en 'Supervivientes All Stars 2025'. Después de que la tremenda discusión entre Gloria Camila y Alejandro Albalá, donde descubrimos gracias al ‘Última hora’ una parte inédita de la misma, llegan Sonia Monroy y Fani Carbajo pisando fuerte.

Así lo ha anunciado Patricia Pardo en 'Vamos a ver' tras llegar a redacción un video en primicia del fuerte enfrentamiento que acababa de suceder en Honduras protagonizado por ambas supervivientes y del que podrás disfrutar al completo esta noche 23 de septiembre, a las 22:00 horas en 'Tierra de Nadie'. Mientras, aquí tienes un adelanto.

Sonia Monroy salta por los aires

La concursante le hace una confesión el vídeo a Tony Spina sobre el comportamiento de su compañera, Fani Carbajo: "La semana pasada te ponía a parir y a Adara". Ante la incredulidad de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Sonia Monroy le asegura acercándose a ella: "Muy cerquita vas a tenerme". "No me voy a callar, ni me voy a dejar pisar por nadie", adelanta la superviviente.

Mientras, sus compañeros analizan la sorprendente actitud de la actriz: "Todos los movimientos son calculados". Finalmente, Miri Pérez concluye: "Ahora va a empezar la jarana".