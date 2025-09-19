Kike Calleja: "Miri me confesó que seguía pensando en Froilán"

Kike Calleja asegura que Miri le abrió su corazón en la piscina del hotel antes de entrar en el reality

Tras ser expulsado de 'Supervivientes All Stars', Kike Calleja ha regresado este viernes 19 de septiembre a su trabajo de colaborador en 'Vamos a ver' para contarnos todo lo que no hemos podido ver detrás de las cámaras y contarnos los secretos de algunos concursantes.

Cuando parecía que el acercamiento y la conexión entre Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero era cada vez a más evidente, nuestro colaborador nos ha confesado que no podría ser así, ya que la superviviente estaría pensando en Froilán.

Sin embargo, a Albalá sí que le gustaría su compañera de reality: "Por parte de Alejandro es auténtico porque antes de empezar el concurso me preguntó si Miri tenía pareja porque le gustaba", ha comenzado.

Calleja ha continuado contando sus motivos para creer que los sentimientos de Alejandro son verdaderos y los de Miri no: "He dormido con Alejandro todas las noches y me he comido sus conversaciones".

Kike Calleja, del mensaje de Miri en la última gala de 'Supervivientes All Stars': "Te digo yo que estaba dirigido a Froilán"

"Miri está fingiendo porque a mí me dijo que seguí pensando en alguien que tenía fuera. Miri tiene sentimientos por Froilán porque a mí me lo ha dicho en la piscina. El mensaje que mandó ayer te digo yo que estaba dirigido a Froilán porque sigue pensando en esa amistad que tenía con él y no tenía las ideas claras cuando entró allí", ha argumentado Kike Calleja.