El drama de Oriana Marzoli en pleno directo de ‘El loco amor’: “¿Se me ve mucho?”

telecinco.es 24 SEP 2025 - 14:00h.

Sebastián Gallego pide que le traigan leche para intentar resolver el drama de Oriana Marzoli y no tener que comprar un vestido nuevo

Oriana Marzoli ha vuelto a estrenar sección en ‘El loco amor’, el programa de citas que se emite de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, pero en esta ocasión, el gran estreno se ha visto empañado por una gran mancha: “Esto es un drama”.

Alexandra, la joven inconquistable, estaba triste y preocupada porque las dudas sobres sus conquistadores la están quitando el sueño y Oriana Marzoli ha querido ayudarla a aclarar sus ideas. La colaboradora ha sacado una pizarra y ha querido que juntas hicieran una lista de los pros y los contras de cada uno de los conquistadores.

Primero ha sido el turno de Sergio, el conquistador más polémico de Alexandra, y con quién acababa de tener su última cita. Alexandra se lo ha pensado mucho, pero ha explicado lo que más y lo que menos le gustaba del soltero.

Con Nadia no se lo tenido que pensar casi nada y ha tenido claro que entre sus pros estaba que era una chica lanzada y muy detallista. Respecto a sus contras, la propia conquistadora ha asegurado que lo de ser amante no era nada bueno, pero que con Alexandra había sido sincera y eso era también algo positivo de su personalidad.

Por último, le ha tocado a Otman. La inconquistable ha tenido claro que era un tipo muy detallista y “un caballero”, un tipo muy atento y eso le gustaba mucho.

Alexandra tenía las ideas un poco más claras, pero Sebastián Gallego se ha dado cuenta de que Oriana Marzoli regresaba a su silla con el vestido manchado y han salto todas las alarmas: “Esto es un drama, que alguien me compre otro vestido”. La colaboradora se ha empezado a poner muy nerviosa, como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, y Sebas no ha sido el único dispuesto a echarle una mano...