Otman va a por todas en su cita sensual con Alexandra: “Si me dejas, te como la boca”

El conquistador de Alexandra en 'El loco amor' de Mediaset Infinity confiesa que sí hubo un momento de la cita en el que se puso “bambino”

El programa 7 de ‘El loco amor’, el programa de parejas, que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity ha comenzado con mucha tensión. Marc Kitus no había pegado ojo en toda la noche y Claudia nos ha pedido no entrar en plató. Pero antes de entrar en polémicas, el plató ha subido de temperatura con la cita sensual de Alexandra y Otman.

Tras varios días hablando del momento en el que Otman ha dejado de ser Otman y se ha convertido en ‘Hotman’, ha llegado el momento de ver en ‘El loco amor’ la cita sensual que había tenido con Alexandra, su inconquistable. Una cita en la que ambos no han dudado en dejarse llevar.

Los jóvenes se han metido en el jacuzzi, han brindado, han compartido unas fresas y se han dado un masaje mutuo con poquita ropa. La cita ha funcionado muy bien y los dos parecían con ganas de ir un pasito más allá. Eso sí, antes de que Otman pisara el acelerador con un “si me dejas, te como la boca”, han hablado de lo sucedido en plató y Alexandra le ha dicho que “Me pareces una persona guay”, pero que no le había gustado nada el lío de plató y que Sergio se inventara cosas sobre él.

Alexandra se ha mostrado recatada y ha decidido que su primera cita sensual no fuera a más “Iba a por todas, me parecía un chico más tranquilo, pero ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien”. Otman, por su parte, ha vuelto a dejar claro que Alexandra le gusta mucho y que está encantado de conocerla.

El gran debate: ¿Estaban 'bambinos'?

De vuelta en el plató, Nadia ha tenido la sensación de que Otman no tenía nada que hacer “le ve como es majo, pero no me liaría”. Nada que ver con la sensación del inconquistable. Marc Kitus ha sentido que en algún momento dado Alexandra y su pretendiente habían estado “bambinos”, pero ellos no se han mojado. La inconquistable ha explicado que no sintió ganas de besarle porque es muy pronto, momento que Sergio ha aprovechado para meter un poquito de caca y decirle a su rival que no quería besarle.

A Alexandra no le extraña que su cita no se pusiera “bambino” porque ella llevaba un bañador de todo, menos sensual. Eso sí, ha dejado claro que el conquistador daba muy bueno masajes.