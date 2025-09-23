Alexandra, en shock ante el gran secreto de su conquistadora Nadia: “No me esperaba algo así”

telecinco.es 23 SEP 2025 - 14:00h.

Nadia necesita ser sincera con Alexandra y le confiesa a su inconquistable un secreto muy negativo sobre sus relaciones sentimentales

Ya puedes ver el programa 7 completo de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







Tras confesar que Nadia es la conquistadora que más le gusta, Alexandra, la inconquistable de ‘El Loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas, decidió tener con ella la cita de los secretos. Una cita en la que Nadia no sabía si contarle un secreto positivo o negativo.

Sin embargo, valorando que la soltera inconquistable valora mucho la sinceridad, le ha confesado que, debido a su miedo al compromiso, ha sido amante de mucha gente. Algo que a Alexandra no le ha gustado nada de nada porque ella está totalmente en contra. Eso sí, ha valorado que fuera sincera con ella.

Alexandra no se ha preparado ningún secreto, pero cuando Nadia le ha preguntado, Alexandra le ha dicho que ella tenía problemas con el autocontrol y ha querido saber por qué dijo que su prototipo eran chicas más masculinas.

Alexandra justifica su gran secreto en plató: “Solo han sido tres veces”

Al ver la cita en plató, Nadia ha querido matizar su historia porque parecía que había sido amante de muchas personas y no era así. Ha querido explicar las tres veces que había sido amante y Alexandra la ha tranquilizado con un “no te preocupes, cuando me gusta alguien no suelo ver las red flags”.