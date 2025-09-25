Elia Muñoz, hija de Julián Muñoz, se sienta junto a Maite Zaldívar cuando se cumple el primer aniversario de la muerte del exalcalde de Marbella

Además, la incorporación de Montoya a la mesa sobre ‘SV All Stars’

Sonia Moldes, que fuera pareja de Alessandro Lequio entre 1997 y 1999, se sentará mañana en directo en el plató de '¡De Viernes!' para desmontar durante su entrevista el discurso del italiano en torno a su relación con Mar Flores y a las polémicas fotos publicadas en la portada de la revista Interviú. La empresaria contará con todo lujo de detalles cómo vivió ella aquella situación. Además, el programa abordará el supuesto malestar de Mar Flores con el posado de su expareja Carlo Costanzia en el cumpleaños de Terelu Campos, con la versión de primera mano de la colaboradora en torno a esta polémica.

Maite Galdeano se reencontrará públicamente 14 meses después con su hijo Cristian Suescun, que se sentará por primera vez en el plató tras la ruptura de relaciones con su hermana Sofía para contar los motivos que les han llevado a este distanciamiento, del que culpa a Kiko Jiménez. Madre e hijo revelarán lo que saben sobre los rumores de infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro y ofrecerán información que podría poner en riesgo la relación de Sofía y Kiko.

Elia Muñoz, hija de Julián Muñoz, será entrevistada por primera vez en un plató de televisión en directo cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento del ex alcalde de Marbella. Acompañada por su madre, Maite Zaldívar, valorará imágenes inéditas de la entrevista póstuma que su padre concedió a Santi Acosta y narrará cómo se enfrentó a la enfermedad y a algunos de los momentos más turbulentos por los que pasó la familia.

José Carlos Montoya se incorporará a la mesa que abordará la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’, que contará también con las intervenciones de Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Marta Peñate y Yola Berrocal.