José, de 25 años, acudía a 'El diario de Jorge' con una petición clara: necesitaba descubrir quién era su padre. Siempre había convivido con dos posibilidades: un hombre ya fallecido, conocido como Rafa “el Botines”, y otro vecino del Mercado Central, José Domingo, vendedor de sartenes.

En el plató, su madre, María del Mar, rompió el silencio que había mantenido durante más de dos décadas y confesó, visiblemente nerviosa: “Nunca quise que supieras nada, pero ahora lo digo: tu padre es José Domingo”.

La revelación cayó como un jarro de agua fría para José, sorprendido exclamaba: “Ahora mismo me acabo de enterar. Me ha engañado toda la vida”.

Una llamada sorpresa y el apoyo de su hermana

La tensión en el programa fue en aumento. En plena conversación, el teléfono del plató sonaba: al otro lado estaba María del Carmen, la abuela de José. La mujer confirmaba lo que muchos sospechaban: “Siempre lo he sabido, es igual que su padre. Es toda su estampa”.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. José se reencontraba con su hermana Mari, quien le dedicaba unas emotivas palabras: “Hermano, tú eres mi verdadero padre. Has sido mi referente en todo”. Entre lágrimas, los dos se fundieron en un abrazo que emocionó al público.

Ahora, madre e hijo han hecho un llamamiento directo a José Domingo para que se someta a una prueba de ADN que confirme de una vez por todas la verdad.