‘El diario de Jorge’ vivió este miércoles una de esas historias que sobrecogen y emocionan. Andrés acudió al programa con la esperanza de cumplir la última voluntad de su padre: reunir a todos los hijos que había tenido en dos familias diferentes y que, hasta hace apenas unos meses, desconocían la existencia unos de otros.

“Fue poco antes de morir cuando mi padre me dijo que tenía tres hermanos. Me pidió que nos juntáramos todos, que no nos quedáramos separados”, confesaba Andrés, visiblemente emocionado. Desde entonces, ha buscado incansablemente a Juani, Sergio y José Luis, los otros tres protagonistas de esta conmovedora historia.

El encuentro inesperado en plató

Lo que no sabían Juani y Sergio, que estaban siendo entrevistados por Jorge Javier, era que su hermano biológico Andrés estaba sentado a escasos metros de ellos, escuchando cada palabra. Cuando Jorge reveló su identidad, la sorpresa fue mayúscula.

“Ese es mi hermano”, exclamó con seguridad uno de ellos al reconocerlo. El instante dio paso a un momento televisivo único: los tres hermanos se fundieron en un abrazo eterno mientras el plató estallaba en aplausos. “No te hemos traído a un cualquiera, es vuestro hermano”, bromeó Jorge Javier cuando hablaban de sus parecidos

La llegada del cuarto hermano

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Faltaba todavía José Luis, el tercer hermano, que llevaba más de diez años sin ver a Juani y Sergio. Su entrada en plató completó el esperado reencuentro: cuatro hermanos que, hasta hacía poco, no sabían que compartían sangre, sentados frente a frente por primera vez.

Entre lágrimas y sonrisas, José Luis reconoció que no tenía ni idea de la existencia de Andrés: “Me quedo sin palabras. ¿Por qué hemos esperado tanto?”. Fue entonces cuando Andrés explicó que todo había surgido tras la confesión de su padre poco antes de fallecer.

“Hoy hemos cumplido una de las últimas voluntades de ese padre”, concluyó el presentador de ‘El diario de Jorge’ orgulloso y visiblemente emocionado.