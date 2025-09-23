El programa logra reunir en plató a Lorena con su madre biológica tras más de dos décadas de separación

El último programa de ‘El diario de Jorge’ estuvo marcado por la emoción, las lágrimas y uno de los reencuentros más esperados en la historia del programa. Lorena, que un día antes había hablado por primera vez por teléfono con su madre biológica, se reencontró cara a cara con Teresa, la mujer que tuvo que entregarla con tan solo siete años por una orden judicial.

Un abrazo que llevaba 26 años pendiente y que no solo removió recuerdos de dolor y ausencia, sino que abrió la puerta a un futuro cargado de esperanza y de explicaciones por fin dadas.

“Mamá, no me dejes aquí”

Teresa no pudo evitar las lágrimas al recordar cómo fue aquel día en que tuvo que dejar a su hija en un centro de acogida. “Nunca se me olvidará. Con lágrimas, la niña con gritos... y diciéndome: ‘mamá, no me dejes aquí’”, relató entre sollozos.

La madre explicó que fue una orden judicial la que le obligó a separarse de su hija, y que incluso trató de recuperarla por todos los medios. “Hacía escritos, aportaba todo lo que me pedían... pero me cerraban las puertas”.

El momento más esperado llegó cuando Jorge Javier anunció: “26 años después se reencuentran una madre y una hija”. Lorena entró al plató y, entre abrazos, ambas se fundieron en un silencio roto únicamente por el llanto compartido.

Lorena conoce por primera vez a su hermano

Pero antes de reencontrarse con su madre, Lorena tuvo otra sorpresa en ‘El diario de Jorge’: conocer por primera vez a su hermano Juan Carlos.

Ella había escuchado que podía tener un hermano en Portugal, pero apenas sabía nada más. La emoción fue instantánea: “¿De verdad eres mi hermano?”, preguntó con la voz quebrada al verlo.

Juan Carlos, nacido en Tenerife, le mostró incluso cómo en la casa familiar siempre estuvieron presentes fotografías suyas. “En toda su casa has estado muy presente”, explicó Jorge.