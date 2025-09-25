Participa en nuestro concurso ‘Ven al loco amor’ y vive en directo una de nuestras grabaciones

telecinco.es 25 SEP 2025 - 13:00h.

Atrévete a participar en nuestro concurso ‘Ven a El loco amor’ y vive en primera línea las conquistas de Marc Kitus y Alexandra en ‘El loco amor’

¿Quieres vivir ‘El loco amor’ desde dentro? ¿Estás deseando ver de cerca a Sebastián Gallego, Oriana Marzoli y nuestros inconquistables? Participa en nuestro concurso ‘Ven a El loco amor’ y podrás asistir a una de nuestras grabaciones.

Si quieres vivir la experiencia de ‘El loco amor’ en primera persona, solo tienes que participar en nuestro concurso ‘Ven a El loco amor’. Es muy sencillo, debes ser mayor de edad, responder a la pregunta “¿Qué significa para ti El Loco Amor?” en la cuenta de TikTok del programa, mencionar en comentarios a la persona con la que vendrías y repostear el vídeo del concurso.

Puedes participar hasta el 30 de septiembre a las 20:00 horas. Los ganadores se anunciarán mediante un comentario en la publicación, una vez finalizado el concurso y comprobado que cumplen los requisitos y aceptan el premio. ¿Te atreves a participar?