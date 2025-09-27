Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la tercera gala de 'Bailando con las estrellas'

La tercera gala de 'Bailando con las estrellas' nos ha dejado grandes actuaciones. Estas son las coreografías que los concursantes han defendido sobre la pista de baile junto a sus maestros de baile.

Manu Tenorio y María Monedero bailan pasodoble

Tras su traspiés en la primera gala, Manu Tenorio se ganó al jurado en el segundo programa de ‘Bailando con las estrellas’. Ahora, el cantante tiene que continuar con el buen ritmo y seguir sorprendiendo al jurado. Para ello, se ha preparado un pasodoble que defiende junto a maestra de baile, María Monedero mientras sonaba 'La bikina'.

Nona Sobo y Max Stryjski bailan jive

Nona Sobo es una de las grandes sorpresas de esta edición. La actriz ha demostrado que no se le da nada mal el baile y, para esta tercera gala, ha presentado un jive que ha ensayado durante toda la semana junto a Max Stryjski, su maestro de baile. Nada fácil lo que ha hecho esta pareja de baile sobre el escenario al ritmo de 'APT'.

Jorge González y Gemma Domínguez bailan vals

Jorge González nunca decepciona. El cantante siempre está impecable sobre la pista de baile y buena cuenta da de ello el jurado, que le otorga sus máximas puntuaciones. En esta ocasión, Jorge tampoco defrauda y se luce bailando un vals junto a Gemma Domínguez, su maestra de baile, al ritmo de 'Blanco y negro'.

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan chachachá

Anabel Pantoja está disfrutando como nadie su paso por ‘Bailando con las estrellas’. En esta tercera semana, la influencer se ha atrevido con un chachachá bajo el ritmo de 'Señorita' que defiende junto a su maestro de baile, Álvaro Cuenca, y con la soltura con la que ya nos tiene acostumbrados sobre la pista de baile.

