Pepe Navarro y Iago García se enfrenta a 'El último baile' y el jurado decide quién es el segundo eliminado de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Tras el eliminación de Aless Gibaja la semana pasada, el resto de concursantes volvió a salir a la pista de baile para convencer a público y jurado. Tras una noche llena de emociones, dos fueron las estrellas que quedaron señaladas: Pepe Navarro y Iago García. El presentador y el actor han tenido una semana para perfeccionar su baile y demostrar que deben continuar en 'Bailando con las estrellas'.

Han pasado siete días desde que Pepe Navarro y Iago García quedaron en las últimas posiciones del raking final de la noche (sumando los votos del jurado y espectadores, que votan a través de la app de Mediaset Infinity). Durante estos días, el presentador y el actor lo han dado todo en los ensayos para defender de nuevo su coreografía en 'El último baile'. ¿Quién deberá decir adiós?

El jurado salva a Iago García y Pepe Navarro queda eliminado

El jurado compuesto con Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal no ha perdido detalle de todo lo que ha ocurrido sobre la pista de baile y ha emitido su voto de manera individual:

Blanca Li vota para salvar a Iago García

Julia Gómez Cora vota para salvar a Iago García

Gorka Márquez vota para salvar a Iago García

Inmaculada Casal vota para salvar a Iago García

Pelayo Díaz vota para salvar a Pepe Navarro

Por lo tanto, Pepe Navarro se ha convertido en el segundo eliminado de 'Bailando con las estrellas': "Fue duro y bonito mientras duró. Bueno... ya he bailado", han sido parte de las palabras del presentador durante su despedida. "Ha sido un honor que un gigante como tú haya aceptado este reto y nos haya regalado estos grandes momentos", ha dicho, por su parte, Jesús Vázquez, presentador del programa.

"Esto que he vivido no se me va a olvidar jamás. Gracias por el apoyo de Laila (su hija) y mis amigos y a vosotros por permitirme este lujo, intentar hacer algo que jamás pensé que podría haber hecho. Me lo voy a guardar y se lo enseñaré a mi nieto. Y a Paula (su maestra de baile), decirle que 'siempre nos quedará París", han sido las últimas palabras de Pepe Navarro antes de abandonar el escenario.

La actuación de Pepe Navarro en 'El último baile'

Pepe Navarro baila un vals junto a Paula Lastra, su maestra de baile. El jurado se ha mostrado algo decepcionado con la lenta evolución del presentador, pero no hay duda de que lo ha dado todo sobre la pista de baile.

La actuación de Iago García en 'El último baile'

Iago García baila un jive junto a Inés Miñana, su maestra de baile. Esta semana tenían un gran reto por delante... no caerse al ejecutar el porté, como sucedió la semana pasada. ¡Y lo han conseguido! Eso sí, destacan un problema con el ritmo por parte del actor.