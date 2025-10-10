telecinco.es 10 OCT 2025 - 14:15h.

Disfruta de todo el contenido exclusivo de Mediaset Infinity a través de la app

La aplicación de Mediaset Infinity está disponible para iOS y Andrid de manera gratuita

Mediaset Infinity es la plataforma digital que ofrece acceso abierto a una potente oferta de contenidos con el sello característico de los formatos de Mediaset España: las emisiones en directo y a la carta de sus programas y series (como 'Supervivientes', 'Gran Hermano', 'La isla de las tentaciones' o 'La que se avecina'); contenidos exclusivos derivados de sus formatos de televisión y nuevas producciones originales creadas para su estreno en el entorno digital.

Muchos de estos formatos, hasta ahora disponibles solo bajo suscripción, están ahora accesibles para todos los espectadores, ¡de manera gratuita! Disfruta de los realities de más éxito, docuseries, videopodcast, documentales y muchos más contenidos originales, en Mediaset Infinity, la plataforma digital de Mediaset. Descarga la app, disponible en iOS y Andriod:

Cómo descargar la app de Mediaset Infinity

Solo tienes que hacer click en los enlaces, descargar la app, registrarte y disfrutar de todo el contenido que ofrece Mediaset Infinity. Accede a la descarga gratuita en los siguientes enlaces: