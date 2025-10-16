Cuatro días después de la muerte de su hermana, Sonia Monroy regresa al programa para abordar el duro momento por el que está pasando y se reencontrará con Yola Berrocal

Carolina Perles revela en plató los episodios más desconocidos de su matrimonio con José Luis Ábalos y Raquel Mosquera ofrece su primera entrevista en televisión tras el ingreso en prisión de su marido

En una semana en la que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha vuelto a comparecer ante el Tribunal Supremo y en la que han sido reveladas fotografías de la fiesta sorpresa por su 60º cumpleaños junto a dirigentes socialistas y otras en las que aparecen fajos de billetes en su despacho, su exmujer Carolina Perles se sienta mañana en el plató de ¡De Viernes! para revelar detalles y episodios desconocidos de su matrimonio con el actual diputado del grupo mixto.

Perles relatará cómo se produjo la transformación de Ábalos en una persona muy diferente a la que conoció y con la que se casó en 2008, detallará cómo se enteró de su doble vida y cómo fue su ruptura, coincidiendo con el momento en el que a ella le diagnostican una grave enfermedad.

Además, Raquel Mosquera se sentará por primera vez en un plató tras el sorprendente ingreso en una prisión francesa de su marido, Isi, para relatar cómo está afrontando uno de los momentos más duros de su vida. La protagonista relevará todo lo que sabe sobre su detención y su situación en la cárcel y cómo se plantea el futuro. Además, responderá a un nuevo frente abierto en su vida: una supuesta deuda de más de 500.000 euros con diferentes proveedores de su empresa.

También Sonia Monroy regresa al plató cuatro días después del fallecimiento de su hermana Mari Ángeles para relatar el difícil momento por el que está pasando, cómo fueron sus últimas horas y cómo fue su despedida. Además, se reencontrará con Yola Berrocal, quien llega dispuesta a desmontar su relato en torno a la verdadera relación con su hermana.

Y por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes All Stars’ con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Olga Moreno, Elena Rodríguez y Alejandro Albalá, entre otros colaboradores.