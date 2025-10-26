La peculiar respuesta de un participante en 'Agárrate al sillón'

Todos los programas de 'Agárrate al sillón', a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







Aitor, Marta y Desirée se enfrentan a las últimas preguntas antes del duelo. Deben responder correctamente a las preguntas que les lanza Justo de Castro, el actual Campeón de ‘Agárrate al sillón’ y es el turno de Aitor, quien sorprende con su respuesta.

El tema en el que se centran las distintas preguntas es ‘ABBA’ y la pregunta que se le plantea es la siguiente: “¿Qué canción de Madonna de 2005 samplea ‘Gimme, gimme, gimme’ de ABBA?”. Aitor no se sabe la respuesta, pero decir algo por si acaso.

La peculiar respuesta de Aitor en ‘Agárrate al sillón’

“¿Gime, gime, gime?”, responde a modo de pregunta, poco seguro de su propia respuesta. De pronto, suena alguna que otra risa en el plató. “Bueno, ‘gime’ es muy bonito y muy saludable y tiene otras connotaciones igual de agradables, pero no es correcto”, comenta Eugeni Alemany al respecto. La respuesta correcta es ‘Hung up’ y Aitor es eliminado.