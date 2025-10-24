Seis nuevos concursantes visitan 'Agárrate al sillón' para intentar adueñarse del sillón y comenzar a ganar dinero

El show en plató de Eugeni Alemany bailando y moviendo las caderas como nunca antes en 'Agárrate al sillón'

Eugeni Alemany presenta una tarde más 'Agárrate al sillón', uno de los concursos más divertidos de la televisión. Junto a Eux Huerta, recién estrenado campeón del programa, que acumula un bote de 8.000 euros tras tener que pagar a una concursante que le venció durante el duelo final.

El primer participante ha sido en entrar ha sido Justo, un padrazo que quiere el premio para llevar a sus hijos a la Antártida. Luego conocíamos a Gema, una fotógrafa de Granada que viene a inmortalizar este gran momento. A continuación, descubríamos a Diego, un funcionario con dos objetivos claros: conseguir su plaza fija y el sillón del programa.

Acto seguido, entraba Aina, que viene de Mallorca y su único objetivo es ganar a Eux. Después aparecía Quique, un DJ que pasa la mayor parte de su tiempo con su perro y con su loro, los amores de su vida. Por último, descubríamos a Ana, que viene dispuesta a darle una cura de humildad al campeón.

Un sorprendente duelo final entre Eux y Justo

Tras las preguntas individuales y la nueva sección del programa de la recta final en la que dos de los concursantes luchan por acceder al duelo final en 60 segundos. Justo era el concursante que más puntos conseguía y esto la permitía acceder al duelo final Eux. Ambos tras responder a las preguntas, Justo arrasaba en puntos alcanzando 15 puntos frente a los 10 logrados por Eux.

El campeón ofrecía un euro al ganador del duelo y Justo respondía sin pensárselo dos veces: "No, quiero probar lo cómodo que es el sillón".