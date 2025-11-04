El hijo de Isabel Pantoja reaparece casi cinco años después en televisión

La entrevista exclusiva, realizada por Santi Acosta, será emitida este viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco

Compartir







Kiko Rivera ofrece su primera entrevista en televisión tras su separación de Irene Rosales y lo hace esta semana en '¡De viernes!'.

El hijo de Isabel Pantoja reaparece casi cinco años después en televisión con una entrevista exclusiva realizada por Santi Acosta que será emitida este viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas en Telecinco.

Una entrevista en la que se sincerará y contará qué ha sido lo más difícil de estos últimos años: "Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana...".

Toda su confesión, este viernes en Telecinco.