Sandra Barneda y Xuso Jones darán las campanadas 2025 en Mediaset España

telecinco.es 05 NOV 2025 - 17:41h.

Los presentadores son los elegidos para despedir la última noche del año en los canales del grupo audiovisual

Ya conocemos a los encargados de dar las campanadas en Mediaset España para la nochevieja 2025-26. La presentadora y escritora Sandra Barneda, una de las caras más visibles de Telecinco gracias a formatos como ‘La Isla de las Tentaciones’, y el creador de contenido y presentador Xuso Jones, vinculado a Cuatro con programas como ‘Lo sabe, no lo sabe’, conducirán la retransmisión esta Nochevieja.

Dos perfiles que apelan a públicos distintos pero complementarios: Sandra Barneda aporta experiencia y peso en el canal principal del grupo: ya condujo las campanadas en 2020-21. Xuso Jones suma un perfil juvenil y digital, muy activo en redes.