Blanca y Sara defienden de nuevo sus coreografías tras haber intercambiado a sus maestros de baile

Gorka Márquez y Julia Gómez Cora protagonizan un momento de tensión al discrepar en sus votaciones: "No tienes criterio"

Compartir







Al inicio de la novena gala, Blanca Romero y Sara Escudero repetían la coreografía del sábado anterior enfrentándose así a 'El último baile'. Las concursantes, que defendían un jive y un chachachá respectivamente, intentaban convencer a los miembros del jurado para continuar, al menos una semana más, en la competición.

Pero los bailes no eran precisamente iguales a los de la semana, algo en las actuaciones había cambiado significativamente: ¡se han intercambiado los bailarines! Lola González, la directora de coreografías, les comunicaba al inicio de la semana de ensayos una noticia: "Hemos pensado que vamos a hacer un cambio con vosotras, ha llegado el momento de cambiar de pareja".

Para sorpresa de las concursantes, Edgar dejaría de ser el maestro de baile de Blanca para convertirse en el bailarín de Sara, y Rubén pasaría a enseñar a la humorista a partir de ese momento. Blanca y Sara, aún sin creer lo que acababan de escuchar, se mostraban entusiasmadas: "Es divertido este cambio, nos atrevemos con todo".

La actuación de Blanca Romero en 'El último baile'

La actuación de Sara Escudero en 'El último baile'

Tras las dos actuaciones llegaba el momento de las valoraciones. Como ya viene siendo habitual, los expertos no siempre están de acuerdo en sus juicios y eso es algo que ha quedado patente con sus votos:

Julia Gómez Cora salva a Blanca Romero

Pelayo Díaz salva a Blanca Romero

Blanca Li salva a Sara Escudero

Gorka Márquez salva a Sara Escudero

Inmaculada Casal salva a Blanca Romero

De esta manera, Sara Escudero se ha convertido en la nueva eliminada definitiva de 'Bailando con las estrellas'. Tras conocer la noticia, la concursante ha reaccionado con una primera impresión: "Realmente os doy las gracias, porque yo aquí he aprendido mucho, yo siempre saco lo bueno de las cosas. Aprendí que, pese a una lesión, puedo remontar y superarme, así que os doy las gracias a todos por esta oportunidad".