¡No te pierdas la actuación de Jessica Bueno! El sábado 15 de noviembre a las 22:00h, en Telecinco

La espectacular actuación de Gloria Camila bailando por su madre y el apoyo de Rocío Flores entre el público

Este sábado 15 de noviembre a las 22:00h tienes una cita muy especial en Telecinco. 'Bailando con las estrellas' tiene una gran sorpresa: Jessica Bueno se convertirá en bailarina por un día.

Además, tras la expulsión de Sara Escudero, los nominados, Blanca Romero y Manu Tenorio tendrán que defender a la perfección su actuación para quedarse con su puesto en el concurso ¿Quién lo conseguirá?

Como cada sábado, los concursantes defenderán nuevas coreografías sobre el escenario y recibirán las temidas valoraciones del jurado ¡No te lo pierdas! El sábado 15 de noviembre a las 22:00h, en Telecinco.