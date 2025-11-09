La espectacular actuación de Gloria Camila bailando por su madre y el apoyo de Rocío Flores entre el público

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se ha convertido en bailarina por una noche y baila pasodoble junto a Abel Gil

Un nuevo vip se ha sumado a la lista de ‘Bailarines por un día’ en esta segunda edición de ‘Bailando con las estrellas’. Tras actuaciones estelares como las de María Isabel, Mario Vaquerizo o Irene Rosales, en esta novena gala llega el turno de Gloria Camila Ortega.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado se pone por una noche los zapatos de baile y se sube al escenario del concurso de Telecinco para demostrar que lo suyo no solo es la supervivencia extrema.

Gloria Camila, en compañía de Abel Gil, ha defendido un espectacular pasodoble que cantaba su madre, la gran Rocío Jurado: 'Con la mano izquierda'. Tal y como la propia Gloria ha explicado, se trata de un tema muy especial porque la gran Rocío se la cantaba a su marido, José Ortega Cano.

Precisamente al torero ha querido Gloria dedicarle Gloria su actuación: "Mi padre alguna vez me ha sacado a bailar pasodobles, es un baile que me gusta".

El jurado aplaude la actuación de Gloria Camila

Los miembros del jurado han valorado muy positivamente la actuación de Gloria Camila: "Es buena hija, es buena hermana, es buena tía y es buena persona", aplaudía Inmaculada Casal. Para Blanca Li, Gloria Camila ha hecho un gran papel: "Ha sido una de las mejores bailarinas por un día, y el arte de la familia se te nota en el movimiento de las manos".

Rocío Flores, el gran apoyo de Gloria Camila en la gala

Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila, no ha querido perderse la actuación. Rocío, que acudía a la gala en compañía de su chico, le confesaba a Jesús Vázquez que en casa se han sorprendido con el nivel de su tía: "Nosotros sabíamos que a ella le gusta bailar, pero cuando hemos visto los ensayos en casa hemos flipado porque no esperábamos que lo hiciese tan bien".