Todas las actuaciones de la gala 10 de 'Bailando con las estrellas'

Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la décima gala de 'Bailando con las estrellas'

Unanimidad en el jurado a la hora de eliminar a Manu Tenorio o Blanca Romero: "Ha sido una terapia para mí"

Compartir







Se acerca la final de ‘Bailando con las estrellas’ y los participantes quieren darlo todo y más sobre la pista de baile. Por ello, cada uno de ellos ha ensayado muy duro para conseguir la máxima puntuación y seguir, una semana más, en el programa y no ser eliminados, como le ha sucedido a Manu Tenorio al inicio de la gala. ¡Disfruta de todas las actuaciones del programa 10!

Jorge González y Gemma Domínguez bailan chachachá: ‘Corazón espinado’

Tania Medina y David Díaz bailan quickstep: ‘Gerónimo’