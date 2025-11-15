Logo de telecincotelecinco
Unanimidad en el jurado a la hora de eliminar a Manu Tenorio o Blanca Romero: "Ha sido una terapia para mí"

'Bailando con las estrellas' se encuentra en la recta final del programa y ser eliminado a estas alturas, a tan pocas semanas de la gran final, es un duro palo para cualquiera. Por ello, tanto Manu Tenorio como Blanca Romero se han esforzado al máximo para dar lo mejor de ellos mismos sobre la pista de baile enfrentándose a 'El último baile' tras ser señalados la semana pasada y convencer al jurado, ¿quién de los se quedará y quién será eliminado?

Para este 'Último baile', el cantante y la actriz se han preparado a fondo. Manu Tenorio ha bailado un jive junto a María Monedero, su pareja de baile, mientras que Blanca Romero ha hecho lo propio con Rubén Rodríguez defendiendo un tango europeo. El jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal no ha perdido detalla y ha votado, de manera individual, por quién merece quedarse en el programa.

Manu Tenorio es eliminado/a de 'Bailando con las estrellas'

  • Julia Gómez Cora salva a Blanca Romero
  • Pelayo Díaz salva a Blanca Romero
  • Blanca Li salva a Blanca Romero
  • Gorka Márquez salva a Blanca Romero
  • Inmaculada Casal salva a Blanca Romero

Por lo tanto, por unanimidad, Blanca Romero es salvada y Manu Tenorio se convierte en el expulsado de en esta gala 10 de 'Bailando con las estrellas'. Blanca se ha emocionado porque no cuenta con el aprecio de muchos de sus compañeros y Manu se despide del programa: "Agradezco la valoración positiva de mis compañeros y que han visto mi evolución. La mayor de las virtudes es ser agradecido, y yo estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad".

La actuación de Manu Tenorio en 'El último baile' bailando jive

La actuación de Blanca Romero en 'El último baile' bailando tango europeo

