Telecinco.es Madrid, 27 NOV 2025 - 01:15h.

La actriz aterriza en la agencia en un momento difícil lleno de cambios

Silvia Abril llegará a la agencia entre cambios y cambios. La mítica humorista y actriz intentará asumir una importante misión en la organización, aunque no será nada fácil. En un avance que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, la televisiva se enfrentará a todas las problemáticas que acarrea liderar una agencia de representación artística.