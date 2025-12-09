El campeón de ‘Agárrate al sillón’ recuerda el impresionante juego de Xani, un rival que se lo puso muy difícil y les anima a actuar igual que él

Xani hace sudar a Justo de Castro en el gran duelo final: “No me vale con 23 puntos”

Con 41 victorias a su espalda y con 176.700€ en el bolsillo, Justo de Castro, el gran campeón de ‘Agárrate al sillón’ ha querido ponérselo fácil a sus futuros oponentes y les ha dado un consejo que podría resultar clave para arrebatarle el ansiado sillón del concurso presentado por Eugeni Alemany.

Una vez más, Justo de Castro, el actual campeón de ‘Agárrate al sillón’ ha vuelto a demostrar que un tipo tremendamente generoso. Estamos acostumbrados a verle dar a sus oponentes en el gran duelo el tema que cree que más les favorece y en esta ocasión, además, les ha dado un gran consejo para intentar llegar a su lugar en el concurso presentado por Eugeni Alemany.

Justo ha recordado el juego de Xani, su último rival y el mal rato que le hizo pasar en el gran duelo final: “Lo hizo muy bien y creo que entendió muy bien el concurso y los riesgos. Si creéis que vais a conseguir el premio y tenéis los 11 puntos, a partir de ahí tirarlas e ir a por el premio porque…”. Descubre el contenido completo del generoso mensaje de Justo de Castro a sus futuros oponentes en el gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’, dale al PLAY.