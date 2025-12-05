Xani hace sudar a Justo de Castro en el gran duelo final: “No me vale con 23 puntos”

El oponente pone las cosas muy, muy difíciles al actual campeón de ‘Agárrate al sillón’

Diego y su San Pancracio llegan victoriosos al gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’

En los más de 40 programas que Justo de Castro lleva agarrado al sillón, nunca le habíamos visto tan nervioso como en esta ocasión. El actual campeón ha terminado el gran duelo soplando tras vivir un gran duelo de infarto.

Además de contarnos que sus clientes del banco le adoran: “El del bar de enfrente tiene un calendario de adviento y otro con los cafés que me dejan pagados los clientes del banco”, nos ha demostrado su sabiduría y su control absoluto de la vida y milagros de Leo Messi, el futbolista que brilló durante años en el Fútbol Club Barcelona.

Se ha enfrentado al gran Justo de Castro en el gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’ y su seguridad, rapidez y contundencia en las respuestas ha asustado al campeón que lleva 40 programas agarrado al sillón. Justo también ha realizado una buena ronda de preguntas relacionadas con Venecia, pero ha tenido la sensación de que sus 23 puntos no iban a ser suficientes.

No te pierdas un gran duelo final de infarto y la reacción de Justo de Castro según se iban resolviendo las preguntas de su oponente en el concurso, dale al PLAY.